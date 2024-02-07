Профессор Ионов рассказал о причинах облысения у мужчин

Профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов перечислил основные причины облысения у мужчин.

«При естественной (эндокринной) алопеции выпадение волос начинается в возрасте 50 лет и старше, и связано это с возрастным эндокринным дисбалансом и падением уровня мужского гормона тестостерона, что вызывает падение уровня дигидротестостерона и нарушение процессов формирования волосяных фолликул», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил эксперт, облысение в более молодом возрасте связано с наследственностью.

По словам Ионова, алопеция возможна и у детей. В таком случае она связана с перенесёнными вирусными, бактериальными или грибковыми заболеваниями.

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