Психолог Девятка рассказала о значении понятия «ложная скромность»
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«Человек по-хитрому так хвастается немножечко. Прямо хвастаться нельзя, прямо хвастаться опасно», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Как отметила эксперт, ложная скромность помогает строить отношения с окружающими и одновременно хвастаться.
Девятка добавила, что когда человек использует такой приём, то он всегда знает, что у него есть какая-то ценность, которой нет у других, но не хочет иметь дело с последствиями зависти.
Ранее заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН профессор Сергей Ениколопов рассказал, как можно выбраться из так называемого дня сурка.