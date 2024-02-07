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Психолог Девятка рассказала о значении понятия «ложная скромность»

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Психолог Анна Девятка рассказала, что означает понятие «ложная скромность». По её словам, это и хитрость, и кокетство.
Психолог Девятка рассказала о значении понятия «ложная скромность»
  • Gettyimages.ru

«Человек по-хитрому так хвастается немножечко. Прямо хвастаться нельзя, прямо хвастаться опасно», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметила эксперт, ложная скромность помогает строить отношения с окружающими и одновременно хвастаться.

Девятка добавила, что когда человек использует такой приём, то он всегда знает, что у него есть какая-то ценность, которой нет у других, но не хочет иметь дело с последствиями зависти.

Ранее заведующий отделом медицинской психологии Научного центра психического здоровья РАМН профессор Сергей Ениколопов рассказал, как можно выбраться из так называемого дня сурка.

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