«Русская община»: вилла Софии Ротару в Крыму досталась ей бесплатно

Вилла певицы Софии Ротару в Крыму досталась ей бесплатно, об этом RT рассказала представитель ялтинской организации «Русская община Крыма» в Ялте Ирина Алексеева.

«Здание в неомавританском стиле построено в центре Ялты в 1897 году по проекту Николая Краснова. Там были купальни Роше. После того, как ей передали этот особняк, она его перестроила, почти полностью его снесла, несмотря на то, что это был памятник архитектуры. Открыла там дорогущий отель. Хотела его продать в прошлом году более чем за 2,2 млрд рублей», — сообщила собеседница.

Здание нужно национализировать, считает крымский сенатор Сергей Цеков. Он обратил внимание на то, что Ротару «не один раз демонстрировала свои антироссийские взгляды» и не поддержала воссоединение Крыма с Россией.

Зампредседателя Русской общины Крыма Владимир Резанов выступил за то, чтобы дом служил жителям полуострова, а не пустовал: там можно сделать ЗАГС или музыкальную школу.