Крымский сенатор предложил национализировать виллу Софии Ротару в Ялте

Из-за антироссийской позиции певицы Софии Ротару виллу артистки нужно национализировать и отдать под Дворец бракосочетания, заявил крымский сенатор Сергей Цеков.

«Я предложил национализировать виллу Ротару, потому что она, на мой взгляд, занимает антироссийскую позицию, она финансово поддерживала Вооружённые силы Украины начиная с 2014 года до 2022 года», — цитирует его ТАСС.

Цеков отметил, что на территории Украины национализируют практически всю собственность россиян вне зависимости от их позиции по конфликту. Он предложил передать недвижимость под Дворец бракосочетания.

«Отличное расположение виллы, это набережная Ялты. Так что для Дворца бракосочетания вполне подходит», — добавил сенатор.

Ранее был опубликован список российских артистов, которые изменили свою гражданскую позицию после начала СВО. Отмечается, что они участвовали в концертах к 9 Мая, активно гастролировали во время празднования Дня Победы, играли в спектаклях о Великой Отечественной войне, а потом осудили Россию.