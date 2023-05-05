Опубликован список артистов России, которые изменили свою гражданскую позицию после начала СВО

Опубликован список российских артистов, которые изменили свою гражданскую позицию после начала СВО.

Как говорится в материале РИА Новости, ранее они участвовали в концертах к 9 Мая, активно гастролировали во время празднования Дня Победы, играли в спектаклях о Великой Отечественной, а потом осудили Россию.

В частности, в статье говорится об актрисе Чулпан Хаматовой, которая после начала СВО уехала в Латвию.

Также свою позицию и место жительства сменила активно выступавшая в России советская и украинская певица София Ротару.

Советская, грузинская и российская эстрадная певица и актриса Тамара Гвердцители была одним из хедлайнеров концертов к годовщинам Великой Отечественной, однако она перебралась обратно в Грузию.

В статье агентства также упоминаются оперная певица Анна Нетребко, певица Алла Пугачёва и её супруг Максим Галкин*.

Ранее певица Валерия выступила с критикой артистов, уехавших из России после начала СВО. По её мнению, после возвращения они не смогут работать в стране, как раньше, общество не примет их обратно.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 16.09.2022.