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Специалист Калинина назвала различия домашнего и семейного обучения

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Старший контент-продюсер онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Александра Калинина заявила, что стоит различать такие понятия, как домашнее и семейное обучение.
Специалист Калинина назвала различия домашнего и семейного обучения
  • Gettyimages.ru

Как отметила специалист в беседе с газетой «Известия», домашнее обучение ― это вынужденная мера для тех, кто не может ходить в школу. В этом случае школа, в которой учится ребёнок, организует для него занятия на дому или в медицинском учреждении. Ребёнок учится по заранее утверждённой программе.

Семейное обучение организуют сами родители. Они нанимают репетиторов, записывают детей в онлайн-школы, проводят уроки самостоятельно. Чтобы получить аттестат государственного образца, такие ученики должны сдавать четвертные, полугодовые и годовые контрольные и государственные экзамены (ОГЭ и ЕГЭ) на базе школы.

Ранее кандидат психологических наук преподаватель Московского института психоанализа и автор курса «Психологические границы личности» на платформе «Академика» Ольга Силина рекомендовала родителям не применять строгий контроль за успеваемостью ребёнка.

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