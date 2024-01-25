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Психолог Силина заявила о вреде строгого контроля за успеваемостью ребёнка

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Кандидат психологических наук, преподаватель Московского института психоанализа и автор курса «Психологические границы личности» на платформе «Академика» Ольга Силина рекомендовала родителям не применять строгий контроль за успеваемостью ребёнка.
Психолог Силина заявила о вреде строгого контроля за успеваемостью ребёнка
  • Gettyimages.ru

«Строгий надзор за успеваемостью студента может способствовать отказу от взросления и самостоятельности. Вместо контроля родителям стоит попробовать другую тактику: интересоваться время от времени общим состоянием ребёнка, узнавать, как дела и что нового, нравится ли обучение», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист рекомендовала подбадривать и стимулировать ребёнка, когда возникают учебные трудности. Проявлять настоящее доверие к тому, что он справится.

«Каждое достижение стоит подмечать, ведь ребёнок учится справляться с вызовами внешнего мира и вырабатывает стратегию будущего поведения. Родители могут чаще говорить, что гордятся сыном или дочерью», — сказала психолог.

Ранее кандидат педагогических наук, руководитель центров «Арт Академия — Академия Отличий» Марина Май рекомендовала прививать любовь к учёбе у ребёнка с дошкольного возраста.

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