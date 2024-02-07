Количество вакансий в Курганской области выросло на 17% за год

На рынке вакансий в Курганской области количество объявлений о поиске сотрудников в январе 2024 года выросло на 17% по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на hh.ru.

«В январе в Курганской области было открыто 3,8 тыс. вакансий, что на 17% превышает показатели за аналогичный период 2023 года. Ощутимее всего увеличилось число вакансий в сфере «Административный персонал»: по сравнению с предыдущим годом — в два раза», — заявили аналитики.

Также лидируют сферы «Управление персоналом», «Искусство, развлечения, массмедиа», «Маркетинг, реклама, PR», «Автобизнес».

Снизилось число вакансий в сфере медицины и фармацевтики, а также в сфере спорта, фитнеса и салонов красоты.

Ранее сообщалось, что число вакансий в Челябинской области в январе выросло на 33%.