МИД: вероятность провокаций на выборах президента России в ряде стран возрастёт

Вероятность провокаций на выборах президента России на зарубежных участках возрастёт, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Очевидно, что во время проведения голосования по выборам президента России вероятность провокаций (на зарубежных участках. — RT) многократно возрастёт», — подчеркнула она.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона уделяет повышенное внимание вопросам безопасности дипломатов на фоне проведения голосования на выборах президента России за рубежом.

Генпрокурор России Игорь Краснов предупредил о рисках откровенных провокаций на президентских выборах в стране.