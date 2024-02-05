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Лавров: Россия уделяет особое внимание безопасности дипломатов на выборах

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Россия уделяет повышенное внимание вопросам безопасности дипломатов на фоне проведения голосования на выборах президента России за рубежом, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров: Россия уделяет особое внимание безопасности дипломатов на выборах
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы уделяем повышенное внимание вопросам безопасности наших дипломатов», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что, когда загранучреждение распахивает свои двери для проживающих за границей граждан России и желающих голосовать, возрастает вероятность провокаций.

Ранее посольство России в Финляндии попросило власти обеспечить повышенную безопасность на время проведения выборов президента.

Кроме того, посол России в Лондоне Андрей Келин сообщил, что выборы президента России в Великобритании будут проходить в условиях повышенной безопасности.

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