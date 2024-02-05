Лавров: Россия уделяет особое внимание безопасности дипломатов на выборах
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
«Мы уделяем повышенное внимание вопросам безопасности наших дипломатов», — сказал он.
Лавров подчеркнул, что, когда загранучреждение распахивает свои двери для проживающих за границей граждан России и желающих голосовать, возрастает вероятность провокаций.
Ранее посольство России в Финляндии попросило власти обеспечить повышенную безопасность на время проведения выборов президента.
Кроме того, посол России в Лондоне Андрей Келин сообщил, что выборы президента России в Великобритании будут проходить в условиях повышенной безопасности.