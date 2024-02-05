Лавров: Россия уделяет особое внимание безопасности дипломатов на выборах

Россия уделяет повышенное внимание вопросам безопасности дипломатов на фоне проведения голосования на выборах президента России за рубежом, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы уделяем повышенное внимание вопросам безопасности наших дипломатов», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что, когда загранучреждение распахивает свои двери для проживающих за границей граждан России и желающих голосовать, возрастает вероятность провокаций.

Ранее посольство России в Финляндии попросило власти обеспечить повышенную безопасность на время проведения выборов президента.

Кроме того, посол России в Лондоне Андрей Келин сообщил, что выборы президента России в Великобритании будут проходить в условиях повышенной безопасности.