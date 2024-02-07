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Врач Уланкина рассказала о влиянии «барического дна» на человека

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Анастасия Белоусова
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина в беседе с RT рассказала о таком явлении, как «барическое дно», и его влиянии на человека.
Врач Уланкина рассказала о влиянии «барического дна» на человека
  • Gettyimages.ru

«Барическое дно или, как его ещё называют, барическая ложбина — это снижение атмосферного давления ниже нормы, которая обычно бывает в конкретной местности. За сутки давление может упасть на несколько десятков единиц (мм ртутного столба). Безусловно, такое «обрушение» может сказаться на самочувствии. В группе риска — люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца», — объясняет Ольга Уланкина.

Она отмечает, что внимательнее всего к своему здоровью нужно прислушиваться гипертоникам, измерять давление дважды в день.

«Если оно подскочило или, наоборот, упало (при барическом дне возможны оба варианта), необходимо принять препараты, которые назначил лечащий врач», — рекомендует врач.

Собеседница RT настаивает, что если давление не пришло в норму, а в груди или голове появилась боль, то необходимо вызвать бригаду скорой помощи.

«В такой ситуации важно не допустить гипертонического криза, инсульта или инфаркта», — подчёркивает врач.

Для того чтобы облегчить самочувствие, нужно отказаться от кофеина, спиртных напитков, а также от посещения сауны и бани. Важно также убрать чрезмерные физические нагрузки и заменить их прогулками на свежем воздухе или плаванием.

«Кроме того, очень важно высыпаться — для этого взрослому человеку требуется не менее семи-восьми часов сна. По возможности из рациона следует исключить солёную пищу и некоторые продукты, которые могут повысить давление, — сладкие газировки, промышленные десерты, жиры животного происхождения. В меню полезно добавить яблоки, нерафинированное оливковое масло, авокадо, грецкие орехи, листовую зелень — они содержат вещества, которые способствуют снижению давления», — заключила она.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин предупредил о перепадах давления в Москве.

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