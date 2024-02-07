Синоптик Ильин предупредил о перепадах давления в Москве

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни.

Синоптик предупредил, что в Москве ожидаются перепады давления из-за того, что один циклон уходит и на смену ему спешит очередной циклон.

«Сегодня давление упадет до 723—726 мм ртутного столба в Московском регионе. Завтра вырастет до 735, продолжится рост и в субботу — до 747—749 мм ртутного столба», — отметил он.

Ильин также предупредил, что в ближайшие часы в Москве начнётся снегопад.

«Скажется влияние европейского циклона. Местами пройдёт сильный снег с порывами ветра до 15—17 м/с, поэтому не исключаем метель. На дорогах сохранится гололедица. Предстоящей ночью тоже пройдёт снег. Всего в Москве выпадет порядка 5 см свежего снега. В отдельных районах от 5 до 8 см снега. В основном это в юго-западной части», — уточнил синоптик.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о предстоящей метели в столице 7 февраля.