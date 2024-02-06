Метеоролог Позднякова спрогнозировала метель в Москве 7 февраля

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о предстоящей метели в Москве 7 февраля.

«К нам подойдёт следующий атлантический циклон, который добавит нам значимое количество осадков», — заявила эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметила специалист, в ночь на среду, 7 февраля, температура составит -8...-10 °С, по области — -12 °С. Днём местами сильный снег, метель, ветер до 12—15 м/с.

Возможны заносы на дорогах.

«В ночь на четверг ненастная погода сохранится. Сохранятся местами и заносы на дорогах. А что касается температуры, она будет постепенно понижаться. Мы ждём, что уже 8-го числа у нас минимальная температура в Москве будет порядка -13...-15 °С, по области — до -17 °С. Дневная температура — -12...-14 °С», — сказала синоптик.

Она добавила, что в последующие дни интенсивность осадков пойдёт на убыль.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин предупредил о росте атмосферного давления в выходные дни.