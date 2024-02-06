Синоптик Ильин предупредил о росте атмосферного давления в выходные дни

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.

По словам специалиста, в ближайшие дни в Москве ожидается похолодание.

«В среду температура придёт к норме, но надолго в этом состоянии не задержится и начнёт переходить в зону аномального холода. В среду днём ещё -4...-6 °С с небольшим снегом. Предстоящей ночью в Москве уже до -10 °С, морозы могут усилиться. В четверг и пятницу уже более серьёзное похолодание придёт. В четверг ночью в Москве температура -12...-13 °С, по области -11...-16 °С. Днём в четверг в Москве -9...-11 °С. Погода будет с прояснениями, местами пройдёт совсем небольшой снег, на дорогах сохранится гололедица», — предупредил Ильин.

Он обратил внимание на то, что самые холодные ночи выпадут на пятницу и субботу.

«В пятницу ночью ожидается в Москве от -18...-23 °С мороза. В дневные часы тоже будет очень холодно — -10...-15 °С. Но зато солнце будет часто показываться на небосклоне. В субботу ночью тоже холодно, но уже не так, как в пятницу, — -16...-21 °С. А днём уже более существенное потепление — -7...-12 °С. В воскресенье придёт очередная волна тёплого воздуха. И несмотря на то что ночью ещё будет морозно, -11...-16 °С, днём уже максимальные температуры будут подниматься до -5...0 °С», — добавил специалист.

Он также предупредил о росте атмосферного давления в предстоящие выходные дни.

«Завтра давление составит где-то около 720 мм рт. ст. А затем, по мере развития промежуточного времени, оно начнёт расти и где-то в пятницу вырастет до 742 мм рт. ст. В субботу и воскресенье его рост продолжится и превысит

отметку 750 мм рт. ст. в воскресенье. На этом рост остановится», — заключил собеседник RT.

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