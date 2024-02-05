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Синоптик Вильфанд: на Урале и в Западной Сибири редкая зимняя жара

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Полина Полетаева
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде на Урале и в Западной Сибири в ближайшие дни.
Синоптик Вильфанд: на Урале и в Западной Сибири редкая зимняя жара
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По словам синоптика, на Урале и в Западной Сибири редкая «зимняя жара», там температура на 12—15 °С выше нормы.

«В Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях температура будет стремиться к нулевой отметке. Связано это с тем, что атлантический воздух минует центр Европейской России и проникает на юг Урала и в южные регионы Западной Сибири. На самом деле очень тёплая погода даже на севере Сибири. В Салехарде, Новом Уренгое температура высокая. Дневная температура около -10 °С, это необычайное тепло для этих регионов», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что «очень тепло» будет и в Краснодарском крае.

«Там антициклон, который управляет погодой, по своей западной периферии забрасывает тёплый воздух из Центральной Азии. Поэтому там тоже температура на 10 °С выше нормы, но она отрицательная всё равно, поэтому это опасности не представляет», — заключил собеседник RT.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков спрогнозировал похолодание в Москве.

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