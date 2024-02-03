Синоптик Цыганков спрогнозировал похолодание на следующей неделе в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.

По словам синоптика, на московский регион продолжает влиять циклон.

«Сегодня день более холодный, дальше будет подходить тёплый фронт. В ночь на воскресенье -2...-4 °С, завтра температура повысится до положительных 0...+2 °С. В понедельник ожидается снег, мокрый снег, -1...+1 °С. Дальше начнёт потихоньку холодать. В ночь на вторник -2...-7 °С, днём такая же температура. В ночь на среду -7...-12 °С, днём -3...-8 °С. В ночь на четверг облачно, -4...-9 °С, днём -1...-6 °С. В ночь на пятницу -11...-16 °С. Днём в пятницу -5...-8 °С», — рассказал Цыганков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о «мартовской» погоде в Москве.