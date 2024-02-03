RT в Telegram
Подпишись

Синоптик Цыганков спрогнозировал похолодание на следующей неделе в Москве

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.
Синоптик Цыганков спрогнозировал похолодание на следующей неделе в Москве
  • Gettyimages.ru

По словам синоптика, на московский регион продолжает влиять циклон.

«Сегодня день более холодный, дальше будет подходить тёплый фронт. В ночь на воскресенье -2...-4 °С, завтра температура повысится до положительных 0...+2 °С. В понедельник ожидается снег, мокрый снег, -1...+1 °С. Дальше начнёт потихоньку холодать. В ночь на вторник -2...-7 °С, днём такая же температура. В ночь на среду -7...-12 °С, днём -3...-8 °С. В ночь на четверг облачно, -4...-9 °С, днём -1...-6 °С. В ночь на пятницу -11...-16 °С. Днём в пятницу -5...-8 °С», — рассказал Цыганков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о «мартовской» погоде в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить