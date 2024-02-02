Синоптик Вильфанд рассказал о «мартовской» погоде в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице в предстоящие выходные.

Синоптик напомнил, что 1 февраля температура в столице была на 7,5°С выше нормы, что соответствует концу марта.

«Сегодня тоже погода тёплая, уже на 5 °С выше нормы. Такая погода бывает в третьей-четвёртой пятидневке марта. Сегодня пойдёт снежок, температура будет около 0...-2 °С и гололедица», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что в субботу ночью в столице — -4...-6 °С, а по области — до -9 °С.

«Это уже такие заметные морозы, и дневные температуры тоже отрицательные. И вся та талая вода, которая накопилась за последние дни рабочей недели, подмёрзнет. Будет сильная гололедица. Москвичей призывают к предельной внимательности. Будет очень скользко», — отметил специалист.

По его словам, в предстоящий понедельник в столице снова будет оттепель.

«Во вторник уже переходный день, когда опять будет гололедица. Температура будет отрицательная, ночью — -2...-7 °С, днём — примерно -2...-3 °С. А вот февральская погода прогнозируется уже со среды по пятницу. Ночные температуры — -9...-12 °С, дневные температуры — -5...-6 °С. Нормальная февральская погода», — заключил Вильфанд.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что в ближайшие дни ожидается сложная погода на Дальнем Востоке и островных территориях России.