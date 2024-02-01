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Синоптик Варакин спрогнозировал сложную погоду на Дальнем Востоке

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Полина Полетаева
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT рассказал, что в ближайшие дни ожидается сложная погода на Дальнем Востоке и островных территориях России.
Синоптик Варакин спрогнозировал сложную погоду на Дальнем Востоке
  • Gettyimages.ru
  • © bksrus

«Сложную погоду ждём на Дальнем Востоке и на островных наших территориях. Берингово побережье, Чукотский Автономный округ, Петропавловск-Камчатский, Курилы и Южный Сахалин. Здесь очередные циклоны и сильные ветра... Не такой, конечно, коллапс по осадкам, который был, но всё равно (серьёзная ситуация. — RT) с учётом того, что ещё тот снег никуда особо не делся», — рассказал Варакин.

Синоптик отметил, что сильное волнение ожидается в Татарском проливе.

«Соответственно, в южной акватории Охотского моря высота волн до 4—5 м при прохождении. В Мурманской области достаточно штормовая погода. Циклоны будут смещаться, поэтому Архангельская область, Ненецкий автономный округ, район Норильска — везде здесь ветра до 25—28 м/с, метели и снегопад. Циклоны будут идти один за другим, если говорить про Мурманскую область. В конце этой недели и начале следующей улучшений серьёзных не будет», — заключил специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде на европейской территории России.

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