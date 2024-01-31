Синоптик Вильфанд: на всей европейской территории России одинаковая температура

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде на европейской территории России.

«До конца недели температура по всей территории страны выше нормы. Отрицательных аномалий нигде не прогнозируется. Связано это с тем, что на европейскую территорию страны, на Урале и в Западной Сибири на температурный режим оказывает влияние атлантический воздух. А вот на азиатской части циклон управляет погодой и по восточной периферии температура около нормы. На западе Красноярского края существенно выше», — рассказал он.

По словам Вильфанда, циклоны, которые проходят сейчас по Северному Ледовитому океану, «обусловливают скоростной режим воздуха на севере европейской части России».

«В частности, в Мурманской области, в Калининградской области, на Ямале. Это означает, что скорость ветра в этих регионах 23—25 м/с. На всей европейской территории России одинаковая температура», — пояснил синоптик.

Он также отметил, что опасная ситуация может сложиться в Приморье, где завтра ожидается снег и прогнозируется гололедица.

«Но самое опасное на Курильской гряде: на юге там ветер будет достигать ураганных значений до 38 м/с. На Камчатке это обусловлено циклоном, который перемещается с Японского моря», — заключил собеседник RT.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что 31 января в Мурманске будет теплее, чем в Краснодаре.