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Синоптик Шувалов: 31 января в Мурманске будет теплее, чем в Краснодаре

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Анастасия Белоусова
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях в России.
Синоптик Шувалов: 31 января в Мурманске будет теплее, чем в Краснодаре
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  • © Diy13

«Положительная аномалия — правда, приправленная сильным штормовым ветром — на северо-европейской территории. Завтра в Мурманске будет теплее, чем в Краснодаре и на Ставрополье. Температура воздуха в Заполярье выше 0 °С. Отклоняется от нормы на 12—16 °С», — поделился он.

По словам синоптика, очень большие положительные аномалии на севере Сибири, Арктическом побережье.

«Там тоже положительная аномалия, выше 10 °С по сравнению с нормой. На юге отклонения от нормы ниже, поэтому температуры в Норильске и в Барнауле практически идентичные», — уточнил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что неточности в прогнозах погоды нельзя полностью исключать даже при использовании современного оборудования. 

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