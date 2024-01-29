Вильфанд объяснил неточности в прогнозах погоды

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что неточности в прогнозах погоды нельзя полностью исключать даже при использовании современного оборудования.

В беседе с сайтом «Москва 24» он пояснил, что атмосфера — это особая субстанция, поэтому абсолютно точного прогноза быть не может. В качестве одного из примеров эксперт привёл астрономию, где можно с минимальной ошибкой предсказать положение небесного тела на тысячу лет вперёд.

«А в газовой среде случайный фактор будет совершенно иначе реагировать. И описать его заранее невозможно. Понимаете, вот когда выпускается прогноз погоды — ну вот он совпадает с фактом. Ну это рутина, это обыденность. А вот если не осуществляется прогноз, то выступают негативные последствия», — сказал Вильфанд.

По его словам, люди, как правило, не замечают оправдавшиеся прогнозы.

Как добавил эксперт, метеорология — это неточная наука.

«Это такое противоречие между желанием и возможностью. Это всегда будет. И относиться к этому нужно совершенно спокойно», — заключил он.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал о тёплой погоде в столице в ближайшую неделю.