В Иркутске задержали пришедшего в школу с пневматическим пистолетом подростка
- РИА Новости
Как указали в ведомстве, о подростке с оружием сообщил директор школы.
«Сотрудники полиции установили личности участников инцидента. Ими оказались трое жителей Иркутска в возрасте от 16 до 18 лет. При личном досмотре у юноши изъяли пневматический пистолет», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что в отношении подростков составлены акты об административных правонарушениях.
Ранее Октябрьский районный суд города Ижевска огласил приговор в отношении директора частного охранного предприятия «Щит», сотрудник которого работал в школе, где произошла стрельба. Мужчину приговорили к трём годам условно.