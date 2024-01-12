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В Ижевске директора ЧОП приговорили к трём годам условно после стрельбы в школе

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Октябрьский районный суд города Ижевска огласил приговор в отношении директора частного охранного предприятия «Щит», сотрудник которого работал в школе, где произошла стрельба. Мужчину приговорили к трём годам условно.
В Ижевске директора ЧОП приговорили к трём годам условно после стрельбы в школе
  • РИА Новости

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Удмуртии, мужчина был признан виновным по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также о сбыте поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

Суд установил, что директор ЧОП не обеспечил пропускной режим на территории школы, тем самым поставив под угрозу жизни и здоровье учеников и учителей. Помимо этого, он дважды изготовил поддельные распоряжения о переводе денег на общую сумму 500 тыс. рублей. С учётом смягчающих обстоятельств ему назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.

Инцидент со стрельбой произошёл в одной из школ Ижевска 26 сентября 2022 года. Погибли 18 человек. Позднее глава МВД России Владимир Колокольцев наградил одного из школьников за мужество, проявленное во время нападения вооружённого мужчины на школу в Ижевске.

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