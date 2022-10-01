Глава МВД наградил школьника за мужество во время нападения на школу в Ижевске

Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил ученика 10-го класса Александра Стерхова, который проявил мужество во время нападения вооружённого мужчины на школу в Ижевске.

Отмечается, что юноша, несмотря на ранение, предупредил директора о ЧП и помогал эвакуировать учеников из школы.

«За решительность и мужество, проявленные в экстремальной ситуации, Александр Стерхов награждён медалью МВД России «За вклад в укрепление правопорядка», — сообщила официальный представитель МВД России.

Ранее стало известно, что сотрудников и учеников школы в Ижевске, благодаря которым удалось избежать большего числа жертв во время вооружённого нападения, представят к наградам.

В результате стрельбы в школе в Ижевске погибли 17 человек, 11 из них — дети.