Глава МВД наградил школьника за мужество во время нападения на школу в Ижевске
- РИА Новости
Отмечается, что юноша, несмотря на ранение, предупредил директора о ЧП и помогал эвакуировать учеников из школы.
«За решительность и мужество, проявленные в экстремальной ситуации, Александр Стерхов награждён медалью МВД России «За вклад в укрепление правопорядка», — сообщила официальный представитель МВД России.
Ранее стало известно, что сотрудников и учеников школы в Ижевске, благодаря которым удалось избежать большего числа жертв во время вооружённого нападения, представят к наградам.
В результате стрельбы в школе в Ижевске погибли 17 человек, 11 из них — дети.