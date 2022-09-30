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Учителей и учеников, оказавших помощь в отражении нападения на школу в Ижевске, наградят

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Сотрудников и учеников школы в Ижевске, благодаря которым удалось избежать большего числа жертв во время вооружённого нападения, представят к наградам.
Учителей и учеников, оказавших помощь в отражении нападения на школу в Ижевске, наградят
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram-канале «Большая перемена РФ» со ссылкой на пресс-службу правительства Удмуртии.

По словам главы Ижевска Олега Бекмеметьева, в школе также пройдёт ремонт.

Как пишет izh.kp.ru, с 3 октября дети будут учиться дистанционно. С 10 октября 1—4-е классы отправят в школу №5, а старшеклассников — в школу №86.

В результате стрельбы в школе в Ижевске погибли 17 человек, 11 из них — дети.

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