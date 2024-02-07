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Число временных запретов на выезд за рубеж для должников достигло 6,5 млн

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По данным на 1 января 2024 года, число временных запретов на выезд за рубеж для должников достигло 6,5 млн.
Число временных запретов на выезд за рубеж для должников достигло 6,5 млн
  • РИА Новости

Отмечается, что за январь — декабрь прошлого года число таких решений увеличилось на 41,3%. Как пишет РБК со ссылкой на статистику Федеральной службы судебных приставов, это максимальный прирост за три года.

В материале уточняется, что по закону на одного гражданина может быть открыто несколько исполнительных производств.

Как рассказал представитель ФССП, решение об ограничении на выезд может быть введено в рамках каждого исполнительного производства.

«Федеральной службой судебных приставов не ведётся учёт должников, учёт осуществляется по количеству исполнительных производств», — добавил он.

Ранее юрист, арбитражный управляющий Анна Хрусталёва разъяснила, что арбитражный суд может временно ограничить право на выезд за границу россиян, проходящих процедуру банкротства.

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