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Юрист Хрусталёва объяснила запрет выезда из страны в случае банкротства

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Юрист, арбитражный управляющий Анна Хрусталёва разъяснила, что арбитражный суд может временно ограничить право на выезд за границу россиян, проходящих процедуру банкротства.
Юрист Хрусталёва объяснила запрет выезда из страны в случае банкротства
  • РИА Новости

«Это делается с целью пресечения возможных нарушений законодательства о банкротстве со стороны должника, включая стремление скрыться, скрыть свои активы, избежать возможного в силу ряда причин привлечения к уголовной или административной ответственности», — прокомментировала она для «Российской газеты».

Хрусталёва подчеркнула, что данное ограничение не является последствием прохождения процедуры банкротства, оно носит временный характер и может действовать до даты вынесения определения о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве.

«То есть когда процедура банкротства завершена, никаких препятствий к выезду гражданина из страны уже быть не может», — заключила юрист.

Ранее адвокат Виктория Данильченко рассказала об особенностях заключения брачного договора. По её словам, стороны могут изменить режим совместной собственности.

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