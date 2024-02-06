Юрист Хрусталёва объяснила запрет выезда из страны в случае банкротства

Юрист, арбитражный управляющий Анна Хрусталёва разъяснила, что арбитражный суд может временно ограничить право на выезд за границу россиян, проходящих процедуру банкротства.

«Это делается с целью пресечения возможных нарушений законодательства о банкротстве со стороны должника, включая стремление скрыться, скрыть свои активы, избежать возможного в силу ряда причин привлечения к уголовной или административной ответственности», — прокомментировала она для «Российской газеты».

Хрусталёва подчеркнула, что данное ограничение не является последствием прохождения процедуры банкротства, оно носит временный характер и может действовать до даты вынесения определения о завершении или прекращении производства по делу о банкротстве.

«То есть когда процедура банкротства завершена, никаких препятствий к выезду гражданина из страны уже быть не может», — заключила юрист.

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