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РБК: ремонт аэропортов предложили финансировать новым сбором с авиакомпаний

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Министерство транспорта России рассматривает вопрос ремонта малых аэропортов за счёт новых сборов с авиакомпаний.

Об этом пишет РБК.

По информации издания, для реализации данной меры должен появиться специальный фонд. Предполагается, что это позволит привлекать для реконструкции аэродромов 10 млрд руб в год.

«В конечном итоге, заплатить за реконструкцию придётся пассажиру. Но в пересчёте на одного пассажира, цена билета может вырасти не более чем на 50 руб», — говорится в сообщении.

При этом также отмечается, что реконструкцию крупных аэропортов предварительно планируется финансировать частично за счёт сред федерального и регионального бюджета, а также частных кредитных средств инвесторов.

Ранее в Кирове проинспектировали ход ремонтных работ в здании аэропорта Победилово.

Также в Министерстве транспорта Карелии заявили о закрытии на месяц аэропорта Петрозаводска.

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