РБК: ремонт аэропортов предложили финансировать новым сбором с авиакомпаний
Об этом пишет РБК.
По информации издания, для реализации данной меры должен появиться специальный фонд. Предполагается, что это позволит привлекать для реконструкции аэродромов 10 млрд руб в год.
«В конечном итоге, заплатить за реконструкцию придётся пассажиру. Но в пересчёте на одного пассажира, цена билета может вырасти не более чем на 50 руб», — говорится в сообщении.
При этом также отмечается, что реконструкцию крупных аэропортов предварительно планируется финансировать частично за счёт сред федерального и регионального бюджета, а также частных кредитных средств инвесторов.
Ранее в Кирове проинспектировали ход ремонтных работ в здании аэропорта Победилово.
Также в Министерстве транспорта Карелии заявили о закрытии на месяц аэропорта Петрозаводска.