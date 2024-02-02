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В Кирове проинспектировали ход ремонтных работ в здании аэропорта Победилово

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Зампред правительства Кировской области Алексей Жердев посетил аэропорт Победилово и проинспектировал ход строительных и ремонтных работ.
В Кирове проинспектировали ход ремонтных работ в здании аэропорта Победилово
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт progorod43 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По словам Жердева, планируется обустройство нового фасада здания, его остекление и установление подсветки.

Кроме того, внутренняя площадь аэропорта увеличится с 400 до 1000 кв. м. Для пассажиров появится зона кафе, а также в здании аэропорта оборудуют комнату матери и ребёнка.

В январе сообщалось, что все работы хотят завершить к 1 июня 2024 года — перед началом основных торжеств в честь 650-летия Кирова.

Ранее в Министерстве транспорта Карелии заявили о закрытии на месяц аэропорта Петрозаводска.

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