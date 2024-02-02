В Кирове проинспектировали ход ремонтных работ в здании аэропорта Победилово
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Об этом сообщает сайт progorod43 со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
По словам Жердева, планируется обустройство нового фасада здания, его остекление и установление подсветки.
Кроме того, внутренняя площадь аэропорта увеличится с 400 до 1000 кв. м. Для пассажиров появится зона кафе, а также в здании аэропорта оборудуют комнату матери и ребёнка.
В январе сообщалось, что все работы хотят завершить к 1 июня 2024 года — перед началом основных торжеств в честь 650-летия Кирова.
Ранее в Министерстве транспорта Карелии заявили о закрытии на месяц аэропорта Петрозаводска.