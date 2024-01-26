Кировский аэропорт Победилово планируют открыть после ремонта к 1 июня
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Заместитель председателя ведомства Алексей Жердев рассказал, что «ремонт идёт хорошими темпами, но работ ещё много».
Окончание основного этапа запланировано на 1 апреля. Полностью завершить все работы хотят к 1 июня 2024 года — перед началом основных торжеств в честь 650-летия Кирова.
Ранее в Министерстве транспорта Карелии заявили о закрытии на месяц аэропорта Петрозаводска.