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Кировский аэропорт Победилово планируют открыть после ремонта к 1 июня

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Власти Кировской области рассказали о сроках открытия обновлённого аэропорта Победилово.
Кировский аэропорт Победилово планируют открыть после ремонта к 1 июня
  • © kirovreg.ru

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Заместитель председателя ведомства Алексей Жердев рассказал, что «ремонт идёт хорошими темпами, но работ ещё много».

Окончание основного этапа запланировано на 1 апреля. Полностью завершить все работы хотят к 1 июня 2024 года — перед началом основных торжеств в честь 650-летия Кирова.

Ранее в Министерстве транспорта Карелии заявили о закрытии на месяц аэропорта Петрозаводска.

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