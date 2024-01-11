Аэропорт Петрозаводска закроют на ремонт на месяц

В Министерстве транспорта Карелии заявили о закрытии на месяц аэропорта Петрозаводска.

Об этом сообщает karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в министерстве, 1—31 мая на территории аэропорта будут вестись работы по ремонту взлётно-посадочной полосы аэродрома совместного базирования.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский аэропорт Пулково в период новогодних праздников, с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го, принял 585 тыс. пассажиров, это на 10% больше, чем за предыдущий аналогичный период.