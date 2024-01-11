Пассажиропоток петербургского аэропорта Пулково в праздники достиг 585 тысяч
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
«Пассажиропоток на российских направлениях в Пулково составил 496 тыс. человек, 89 тыс. пассажиров прилетели из других стран», — уточнили в пресс-службе.
Больше всего гостей прилетели в Петербург из Москвы, Калининграда, Казани, Архангельска. По зарубежным направлениям лидируют Стамбул, Минск, Дубай, Анталья, Ташкент.
Ранее RIA56 сообщало, что пассажиропоток аэропорта Оренбурга в период с 29 декабря по 8 января превысил 31 тыс.