Пассажиропоток петербургского аэропорта Пулково в праздники достиг 585 тысяч

Санкт-Петербургский аэропорт Пулково в период новогодних праздников, с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024-го, принял 585 тыс. пассажиров, это на 10% больше, чем за предыдущий аналогичный период.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«Пассажиропоток на российских направлениях в Пулково составил 496 тыс. человек, 89 тыс. пассажиров прилетели из других стран», — уточнили в пресс-службе.

Больше всего гостей прилетели в Петербург из Москвы, Калининграда, Казани, Архангельска. По зарубежным направлениям лидируют Стамбул, Минск, Дубай, Анталья, Ташкент.

Ранее RIA56 сообщало, что пассажиропоток аэропорта Оренбурга в период с 29 декабря по 8 января превысил 31 тыс.