В столичных Раменках построят детский сад на 150 воспитанников
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Об этом сообщает НСН.
Отмечается, что дошкольное учреждение построят рядом с жилым комплексом.
В нём запланированы физкультурный зал, музыкальный зал, кабинет развивающих занятий, медпункт и пищеблок полного технологического цикла.
Кроме того, новый детский сад смогут посещать дети с ограниченными возможностями здоровья.
«Завершить строительство планируем в 2025 году», — сказал Загрутдинов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ТиНАО в 2024 году откроется более 30 новых детских садов и школ.