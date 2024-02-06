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В столичных Раменках построят детский сад на 150 воспитанников

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Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что в столичном районе Раменки возведут детский сад на 150 воспитанников.
В столичных Раменках построят детский сад на 150 воспитанников
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

Отмечается, что дошкольное учреждение построят рядом с жилым комплексом.

В нём запланированы физкультурный зал, музыкальный зал, кабинет развивающих занятий, медпункт и пищеблок полного технологического цикла.

Кроме того, новый детский сад смогут посещать дети с ограниченными возможностями здоровья.

«Завершить строительство планируем в 2025 году», — сказал Загрутдинов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ТиНАО в 2024 году откроется более 30 новых детских садов и школ.

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