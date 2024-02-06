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Frank RG: объём выдачи ипотеки в России уменьшился в январе на 65,5%

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В январе 2024 года объём выдачи ипотеки в России упал на 65,5% в сравнении с показателями декабря 2023-го, следует из данных мониторинга агентства Frank RG.
Frank RG: объём выдачи ипотеки в России уменьшился в январе на 65,5%
  • РИА Новости

«Снижение объёма выдач зафиксировано во всех сегментах кредитования... Объём выдач ипотечных кредитов составил 274,9 млрд руб. Показатели января 2024-го на 65,5% ниже декабря 2023 года и на 2,8% ниже января 2023 года», — говорится в материалах.

Ранее в ЦБ России назвали «сверханомальным» рост ипотеки в 35% в 2023 году.

Глава департамента Банка России добавил, что обеспокоенность у него вызывает не сам объём ипотеки, а то, что сложившаяся динамика цен на жильё опережает рост доходов населения.

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