Frank RG: объём выдачи ипотеки в России уменьшился в январе на 65,5%
- РИА Новости
«Снижение объёма выдач зафиксировано во всех сегментах кредитования... Объём выдач ипотечных кредитов составил 274,9 млрд руб. Показатели января 2024-го на 65,5% ниже декабря 2023 года и на 2,8% ниже января 2023 года», — говорится в материалах.
Ранее в ЦБ России назвали «сверханомальным» рост ипотеки в 35% в 2023 году.
Глава департамента Банка России добавил, что обеспокоенность у него вызывает не сам объём ипотеки, а то, что сложившаяся динамика цен на жильё опережает рост доходов населения.