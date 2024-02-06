В ЦБ России назвали «сверханомальным» рост ипотеки в 35% в 2023 году
- РИА Новости
Выступая на конференции для застройщиков «Время изменений: вызовы — 2024», Данилов отметил, что поддержать такие темпы в 2024 году вряд ли представится возможным.
«Мне кажется, у Минфина не хватит ресурсов для этого», — приводит слова Данилова ТАСС.
Глава департамента Банка России добавил, что обеспокоенность у него вызывает не сам объём ипотеки, а то, что сложившаяся динамика цен на жильё опережает рост доходов населения.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о планах продлить программу «Семейной ипотеки».