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В ЦБ России назвали «сверханомальным» рост ипотеки в 35% в 2023 году

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Рост ипотечного кредитования в 2023 году достиг 35%, что стало «сверханомальной историей». Об этом заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.
В ЦБ России назвали «сверханомальным» рост ипотеки в 35% в 2023 году
  • РИА Новости

Выступая на конференции для застройщиков «Время изменений: вызовы — 2024», Данилов отметил, что поддержать такие темпы в 2024 году вряд ли представится возможным.

«Мне кажется, у Минфина не хватит ресурсов для этого», — приводит слова Данилова ТАСС.

Глава департамента Банка России добавил, что обеспокоенность у него вызывает не сам объём ипотеки, а то, что сложившаяся динамика цен на жильё опережает рост доходов населения.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о планах продлить программу «Семейной ипотеки».

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