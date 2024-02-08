В центре «Профессии будущего» назвали частые ошибки при составлении резюме
По мнению специалиста, прежде всего работодатель обращает внимание на оформление резюме. Негатив может вызвать слишком длинное и неаккуратно составленное портфолио.
«Потенциальному работодателю будет гораздо приятнее рассматривать вашу кандидатуру, если он поймёт, что вы цените его время и готовы рассказать о себе в удобном, читабельном формате. Размер резюме не должен превышать двух страниц А4. Кроме того, оно должно быть оформлено в едином стиле, размере шрифта и цвете. Не стоит делать неуместных акцентов, отвлекающих внимание. У резюме должна быть чёткая структура», — пояснила эксперт.
Ещё одна важная деталь резюме — фотография. Многие кандидаты выбирают не самые выигрышные варианты, отмечает специалист.
«Нужно добавлять профессиональное бизнес-фото, в деловом стиле. Согласно статистике, такое фото на 78% увеличивает просмотр резюме и, соответственно, увеличивает шансы получить больше приглашений на собеседования. Точно не подойдёт селфи, фото с моря или корпоратива, особенно с бокалом вина», — объяснила Семеренко.
Ещё одним фактором, отталкивающим будущего руководителя, может стать копирование одинаковых обязанностей на каждом месте работы.
«Даже если вы выполняли одинаковый функционал на разных местах работы, постарайтесь выделить особенности, покажите ваш рост, как развивались ваши компетенции. Работодателя в основном интересует последняя трудовая деятельность за семь — десять лет, опишите её так, чтобы ярко звучал ваш опыт, нужный конкретной компании», — добавила она.
Также важно указывать в резюме подходящее образование, которое точно заинтересует работодателя.
«Образование должно соответствовать заявленным требованиям. Если вы претендуете на позицию бухгалтера, а за последние пять лет окончили лишь курсы психолога, то об этом писать не стоит. Запишитесь на профильные курсы, которые будут отвечать критериям желаемой позиции. Тем самым вы покажете, что серьёзно погрузились в данную тему и усилите своё резюме релевантным дополнительным образованием», — подчеркнула эксперт.
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