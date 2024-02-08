В центре «‎Профессии будущего» назвали частые ошибки при составлении резюме

Карьерный эксперт центра «‎Профессии будущего» Светлана Семеренко рассказала, какие ошибки в резюме могут оставить вашу кандидатуру незамеченной среди потенциальных работодателей.

По мнению специалиста, прежде всего работодатель обращает внимание на оформление резюме. Негатив может вызвать слишком длинное и неаккуратно составленное портфолио.

«‎Потенциальному работодателю будет гораздо приятнее рассматривать вашу кандидатуру, если он поймёт, что вы цените его время и готовы рассказать о себе в удобном, читабельном формате. Размер резюме не должен превышать двух страниц А4. Кроме того, оно должно быть оформлено в едином стиле, размере шрифта и цвете. Не стоит делать неуместных акцентов, отвлекающих внимание. У резюме должна быть чёткая структура», — пояснила эксперт.

Ещё одна важная деталь резюме — фотография. Многие кандидаты выбирают не самые выигрышные варианты, отмечает специалист.

«‎Нужно добавлять профессиональное бизнес-фото, в деловом стиле. Согласно статистике, такое фото на 78% увеличивает просмотр резюме и, соответственно, увеличивает шансы получить больше приглашений на собеседования. Точно не подойдёт селфи, фото с моря или корпоратива, особенно с бокалом вина», — объяснила Семеренко.

Ещё одним фактором, отталкивающим будущего руководителя, может стать копирование одинаковых обязанностей на каждом месте работы.

«‎Даже если вы выполняли одинаковый функционал на разных местах работы, постарайтесь выделить особенности, покажите ваш рост, как развивались ваши компетенции. Работодателя в основном интересует последняя трудовая деятельность за семь — десять лет, опишите её так, чтобы ярко звучал ваш опыт, нужный конкретной компании», — добавила она.

Также важно указывать в резюме подходящее образование, которое точно заинтересует работодателя.

«‎Образование должно соответствовать заявленным требованиям. Если вы претендуете на позицию бухгалтера, а за последние пять лет окончили лишь курсы психолога, то об этом писать не стоит. Запишитесь на профильные курсы, которые будут отвечать критериям желаемой позиции. Тем самым вы покажете, что серьёзно погрузились в данную тему и усилите своё резюме релевантным дополнительным образованием», — подчеркнула эксперт.

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