Новый железнодорожный вокзал построят в Уфе
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает mkset со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что сооружение может быть возведено в кратчайшие сроки, так как новый вокзал будет представлять из себя модульное здание.
«При этом функциональность полностью отвечает всем современным требованиям комфорта и безопасности», — сказали в пресс-службе регионального Минтранса.
Новый железнодорожный вокзал уже включён в план РЖД.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о планах по строительству железнодорожной станции Химки-2.