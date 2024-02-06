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Новый железнодорожный вокзал построят в Уфе

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В Минтрансе Башкирии рассказали о строительстве нового железнодорожного вокзала в Уфе в микрорайоне Шакша.
Новый железнодорожный вокзал построят в Уфе
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает mkset со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что сооружение может быть возведено в кратчайшие сроки, так как новый вокзал будет представлять из себя модульное здание.

«При этом функциональность полностью отвечает всем современным требованиям комфорта и безопасности», — сказали в пресс-службе регионального Минтранса.

Новый железнодорожный вокзал уже включён в план РЖД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о планах по строительству железнодорожной станции Химки-2.

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