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Железнодорожную станцию «Химки-2» построят в Подмосковье в 2025 году

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о планах по строительству железнодорожной станции «Химки-2».
Железнодорожную станцию «Химки-2» построят в Подмосковье в 2025 году
  • Gettyimages.ru
  • © EThamPhoto

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

«Вместе с РЖД тему проработали, готовы начать проектирование в 2024 году и выйти на строительство в 2025-м. В областном бюджете на это уже заложен миллиард рублей», — заявил Воробьёв.

Отмечается, что в транспортный узел войдут вокзал, гостиница, а также несколько перехватывающих парковок, спортивный комплекс и офисные здания.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустили 40 новых электропоездов в 2023 году.

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