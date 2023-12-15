Железнодорожную станцию «Химки-2» построят в Подмосковье в 2025 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о планах по строительству железнодорожной станции «Химки-2».

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

«Вместе с РЖД тему проработали, готовы начать проектирование в 2024 году и выйти на строительство в 2025-м. В областном бюджете на это уже заложен миллиард рублей», — заявил Воробьёв.

Отмечается, что в транспортный узел войдут вокзал, гостиница, а также несколько перехватывающих парковок, спортивный комплекс и офисные здания.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье запустили 40 новых электропоездов в 2023 году.