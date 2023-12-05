В Подмосковье запустили 40 новых электропоездов в этом году
Об этом сообщает телеканал «360».
Новые поезда курсируют от станции «Железнодорожная» до «Апрелевки» на МЦД-4 и от станции «Зеленоград-Крюково» до «Ипподрома» на МЦД-3. Отмечается, что вагоны имеют самое современное оснащение.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице в текущем году улучшено 100 маршрутов наземного транспорта возле станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД) с учётом пожеланий граждан.