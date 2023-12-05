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В Подмосковье запустили 40 новых электропоездов в этом году

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В Минтрансе Московской области рассказали, что для развития новых диаметров компанией ЦППК в 2023 году было запущено 40 новых электропоездов, в том числе 14 составов «Иволга 3.0».
В Подмосковье запустили 40 новых электропоездов в этом году

Об этом сообщает телеканал «360».

Новые поезда курсируют от станции «Железнодорожная» до «Апрелевки» на МЦД-4 и от станции «Зеленоград-Крюково» до «Ипподрома» на МЦД-3. Отмечается, что вагоны имеют самое современное оснащение.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице в текущем году улучшено 100 маршрутов наземного транспорта возле станций метро и Московских центральных диаметров (МЦД) с учётом пожеланий граждан.

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