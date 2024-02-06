Омбудсмен ХМАО взяла на контроль ситуацию с травлей детей в школе Сургута

Детский омбудсмен Ханты-Мансийского автономного округа Людмила Низамова отреагировала на скандал с травлей детей в сургутской школе.

«Я сейчас не в округе, но информацию я уже получила. Я перенаправила данные специалистам. Если ситуация будет требовать, то будем подключать полицию», — сообщила Низамова в беседе с URA.RU.

Кроме того, в администрации города сообщили, что со школьниками уже работают психологи.

Ранее родители обратились в горадминистрацию с просьбой защитить учащихся школы № 8 Сургута, где они подвергаются нападкам со стороны братьев из многодетной семьи.

Также стало известно, что ситуацию взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил представить доклад о ходе проверки, организованной СК по факту совершения противоправных действий в отношении школьников.