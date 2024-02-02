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Бастрыкин запросил доклад о травле первоклассников в школе Сургута

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе проверки, организованной по факту совершения противоправных действий в отношении школьников в одной из школ Сургута. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
Бастрыкин запросил доклад о травле первоклассников в школе Сургута
  • © СК РФ

В ведомстве отметили, что проверку проводят следственные органы Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре. В рамках проверки будет дана оценка действиям или бездействию сотрудников образовательного учреждения.

«Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по ХМАО — Югре Мязину А.А. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Ранее поступила информация, что в одной из школ Сургута ученик первого класса вместе со своими братьями систематически издевается над одноклассниками, унижая и оскорбляя их.

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