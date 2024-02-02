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Прокуратура проверит сообщение о травле первоклассников в школе Сургута

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Прокуратура начала проверку в связи с сообщениями о травле первоклассников в школе Сургута.
Прокуратура проверит сообщение о травле первоклассников в школе Сургута
  • РИА Новости

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

«Прокуратура организовала проверку по публикации, размещённой в СМИ. Из материала следует, что ученик первого класса одной из школ Сургута вместе со своими братьями систематически издевается над одноклассниками, унижая и оскорбляя их», — сообщили в ведомстве.

Следователи разбираются в обстоятельствах дела. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Кирове областная прокуратура проводит проверку информации из соцсетей об избиении в школе ученицы шестого класса.

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