Прокуратура проверит сообщение о травле первоклассников в школе Сургута
- РИА Новости
Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ведомства.
«Прокуратура организовала проверку по публикации, размещённой в СМИ. Из материала следует, что ученик первого класса одной из школ Сургута вместе со своими братьями систематически издевается над одноклассниками, унижая и оскорбляя их», — сообщили в ведомстве.
Следователи разбираются в обстоятельствах дела. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что в Кирове областная прокуратура проводит проверку информации из соцсетей об избиении в школе ученицы шестого класса.