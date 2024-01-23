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В Кирове проводят проверку информации об избиении ученицы в школе

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В Кирове областная прокуратура начала проверку информации из соцсетей об избиении в школе ученицы шестого класса.
В Кирове проводят проверку информации об избиении ученицы в школе
  • globallookpress.com

Об этом сообщает istochnik.online.

По имеющейся информации, в видеоролике группа девочек избивает школьницу, стоящую на коленях.

Прокуратура и полиция Кировской области проводят детальную проверку этой информации.

Также в школу №47 выехали представители комиссии по делам несовершеннолетних и департамента образования администрации Кирова.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье завели дело по информации об издевательстве над школьником.

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