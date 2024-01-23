В Кирове проводят проверку информации об избиении ученицы в школе
- globallookpress.com
Об этом сообщает istochnik.online.
По имеющейся информации, в видеоролике группа девочек избивает школьницу, стоящую на коленях.
Прокуратура и полиция Кировской области проводят детальную проверку этой информации.
Также в школу №47 выехали представители комиссии по делам несовершеннолетних и департамента образования администрации Кирова.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье завели дело по информации об издевательстве над школьником.