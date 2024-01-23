В Кирове проводят проверку информации об избиении ученицы в школе

В Кирове областная прокуратура начала проверку информации из соцсетей об избиении в школе ученицы шестого класса.

Об этом сообщает istochnik.online.

По имеющейся информации, в видеоролике группа девочек избивает школьницу, стоящую на коленях.

Прокуратура и полиция Кировской области проводят детальную проверку этой информации.

Также в школу №47 выехали представители комиссии по делам несовершеннолетних и департамента образования администрации Кирова.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье завели дело по информации об издевательстве над школьником.