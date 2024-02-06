RT в Telegram
Подпишись

Песков заявил, что в «Роснано» идут нелёгкие процессы

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в «Роснано» идут нелёгкие процессы.
Песков заявил, что в «Роснано» идут нелёгкие процессы
  • РИА Новости

«Вы знаете, там нелёгкие процессы идут», — сказал Песков.

Он уточнил, что речь идёт о процессах, связанных с прошлыми периодами компании и долгами.

При этом Песков заявил, что Кремль не занимается проблемой банкротства ООО «Пластик Лоджик», которое является дочерней компанией «Роснано».

По его словам, всё происходящее в данном вопросе — «корпоративный процесс», эта тема является «прерогативой правительства».

Ранее стало известно, что компания «Роснано» начала процедуру банкротства ООО «Пластик Лоджик», занимающегося созданием устройства на базе так называемой гибкой электроники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить