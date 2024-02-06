Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в «Роснано» идут нелёгкие процессы.

«Вы знаете, там нелёгкие процессы идут», — сказал Песков.

Он уточнил, что речь идёт о процессах, связанных с прошлыми периодами компании и долгами.

При этом Песков заявил, что Кремль не занимается проблемой банкротства ООО «Пластик Лоджик», которое является дочерней компанией «Роснано».

По его словам, всё происходящее в данном вопросе — «корпоративный процесс», эта тема является «прерогативой правительства».

Ранее стало известно, что компания «Роснано» начала процедуру банкротства ООО «Пластик Лоджик», занимающегося созданием устройства на базе так называемой гибкой электроники.