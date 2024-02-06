Песков: Кремль не занимается проблемой банкротства дочерней компании «Роснано»
- РИА Новости
По его словам, эта проблема находится в компетенции правительства.
«Это, опять же, не совсем прерогатива администрации президента и Кремля — заниматься компанией», — отметил он.
Песков подчеркнул, что всё происходящее в данном вопросе — «корпоративный процесс», и эта тема является «прерогативой правительства».
Ранее сообщалось, что компания «Роснано» начала процедуру банкротства ООО «Пластик Лоджик», занимающегося созданием устройства на базе так называемой «гибкой электроники».