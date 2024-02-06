Песков: Кремль не занимается проблемой банкротства дочерней компании «Роснано»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимается проблемой банкротства ООО «Пластик Лоджик», которая является дочерней компанией «Роснано».

По его словам, эта проблема находится в компетенции правительства.

«Это, опять же, не совсем прерогатива администрации президента и Кремля — заниматься компанией», — отметил он.

Песков подчеркнул, что всё происходящее в данном вопросе — «корпоративный процесс», и эта тема является «прерогативой правительства».

Ранее сообщалось, что компания «Роснано» начала процедуру банкротства ООО «Пластик Лоджик», занимающегося созданием устройства на базе так называемой «гибкой электроники».