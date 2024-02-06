RT в Telegram
Подпишись

«Роснано» инициирует банкротство юрлица проекта гибких планшетов

Короткая ссылка
Компания «Роснано» начала процедуру банкротства ООО «Пластик Лоджик», занимающегося созданием устройства на базе так называемой «гибкой электроники».
«Роснано» инициирует банкротство юрлица проекта гибких планшетов
  • РИА Новости

Как сообщили в «Роснано» ТАСС, материалы проверки в отношении соответствующей фирмы переданы в правоохранительные органы.

«Инициирование процедуры банкротства ООО «Пластик Лоджик» связано с завершением оценки перспектив восстановления платёжеспособности компании, проведённой командой «Роснано» для возврата первоначальных инвестиций», — отмечается в заявлении.

Подчёркивается, что все соответствующие мероприятия в отношении компании ведутся из-за требований законодательства и в связи с необходимостью оптимизации налоговых обязательств. 

Как пишет агентство, в 2010—2012 годах «Роснано» предоставило инвестиции в размере 7,1 млрд руб. ирландскому разработчику некремниевых дисплеев Plastic Logic, за что получило 43,84% его акций. 

В октябре 2023 года в компании «Роснано» предупредили о невозможности исполнения обязательств по долгам за счёт собственных средств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить