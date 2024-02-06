«Роснано» инициирует банкротство юрлица проекта гибких планшетов

Компания «Роснано» начала процедуру банкротства ООО «Пластик Лоджик», занимающегося созданием устройства на базе так называемой «гибкой электроники».

Как сообщили в «Роснано» ТАСС, материалы проверки в отношении соответствующей фирмы переданы в правоохранительные органы.

«Инициирование процедуры банкротства ООО «Пластик Лоджик» связано с завершением оценки перспектив восстановления платёжеспособности компании, проведённой командой «Роснано» для возврата первоначальных инвестиций», — отмечается в заявлении.

Подчёркивается, что все соответствующие мероприятия в отношении компании ведутся из-за требований законодательства и в связи с необходимостью оптимизации налоговых обязательств.

Как пишет агентство, в 2010—2012 годах «Роснано» предоставило инвестиции в размере 7,1 млрд руб. ирландскому разработчику некремниевых дисплеев Plastic Logic, за что получило 43,84% его акций.

В октябре 2023 года в компании «Роснано» предупредили о невозможности исполнения обязательств по долгам за счёт собственных средств.