«Роснано» инициирует банкротство юрлица проекта гибких планшетов
- РИА Новости
Как сообщили в «Роснано» ТАСС, материалы проверки в отношении соответствующей фирмы переданы в правоохранительные органы.
«Инициирование процедуры банкротства ООО «Пластик Лоджик» связано с завершением оценки перспектив восстановления платёжеспособности компании, проведённой командой «Роснано» для возврата первоначальных инвестиций», — отмечается в заявлении.
Подчёркивается, что все соответствующие мероприятия в отношении компании ведутся из-за требований законодательства и в связи с необходимостью оптимизации налоговых обязательств.
Как пишет агентство, в 2010—2012 годах «Роснано» предоставило инвестиции в размере 7,1 млрд руб. ирландскому разработчику некремниевых дисплеев Plastic Logic, за что получило 43,84% его акций.
В октябре 2023 года в компании «Роснано» предупредили о невозможности исполнения обязательств по долгам за счёт собственных средств.