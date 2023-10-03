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Компания «Роснано» предупредила о риске несостоятельности

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«Роснано» предупредило о невозможности исполнения обязательств по долгам за счёт собственных средств. Компания допускает вероятность банкротства, если власти не примут решение восстановить её ликвидность для исполнения обязательств перед кредиторами.
Компания «Роснано» предупредила о риске несостоятельности
  • РИА Новости

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на отчёт компании.

«В случае непринятия акционером АО «Роснано» решений о нормализации бухгалтерской (финансовой) отчётности и предоставлении (восстановлении) ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами... высока вероятность возникновения признаков банкротства», — говорится в документе.

Чистый долг «Роснано» на 30 июня 2023 года составлял 95,56 млрд рублей против 90,85 млрд рублей на начало года, сказано в отчёте.

В декабре компании предстоит погасить выпуск биржевых облигаций объёмом 10 млрд рублей.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что Анатолий Чубайс мог «удрать» из России из-за большой финансовой дыры в «Роснано».

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