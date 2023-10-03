Компания «Роснано» предупредила о риске несостоятельности

«Роснано» предупредило о невозможности исполнения обязательств по долгам за счёт собственных средств. Компания допускает вероятность банкротства, если власти не примут решение восстановить её ликвидность для исполнения обязательств перед кредиторами.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на отчёт компании.

«В случае непринятия акционером АО «Роснано» решений о нормализации бухгалтерской (финансовой) отчётности и предоставлении (восстановлении) ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами... высока вероятность возникновения признаков банкротства», — говорится в документе.

Чистый долг «Роснано» на 30 июня 2023 года составлял 95,56 млрд рублей против 90,85 млрд рублей на начало года, сказано в отчёте.

В декабре компании предстоит погасить выпуск биржевых облигаций объёмом 10 млрд рублей.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что Анатолий Чубайс мог «удрать» из России из-за большой финансовой дыры в «Роснано».