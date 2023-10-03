Компания «Роснано» предупредила о риске несостоятельности
- РИА Новости
Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на отчёт компании.
«В случае непринятия акционером АО «Роснано» решений о нормализации бухгалтерской (финансовой) отчётности и предоставлении (восстановлении) ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами... высока вероятность возникновения признаков банкротства», — говорится в документе.
Чистый долг «Роснано» на 30 июня 2023 года составлял 95,56 млрд рублей против 90,85 млрд рублей на начало года, сказано в отчёте.
В декабре компании предстоит погасить выпуск биржевых облигаций объёмом 10 млрд рублей.
Российский президент Владимир Путин отмечал, что Анатолий Чубайс мог «удрать» из России из-за большой финансовой дыры в «Роснано».