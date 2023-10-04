Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с финансовой дырой «Роснано».

«Принимаются меры внутри корпорации по оздоровлению ситуации, там были определённые успехи. Но, если вы помните, президент России вскользь упомянул о достаточно большой дыре в этой корпорации, она, действительно, слишком большая. Правительство занимается этим вопросом», — сказал он.

Ранее в компании «Роснано» предупредили о невозможности исполнения обязательств по долгам за счёт собственных средств.

12 сентября российский президент Владимир Путин заявил, что Анатолий Чубайс мог «удрать» из России из-за большой финансовой дыры в «Роснано».