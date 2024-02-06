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В ЕБС хранится более 55 млн биометрических слепков россиян

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В единой биометрической системе (ЕБС) хранится более 55 млн биометрических слепков россиян, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
В ЕБС хранится более 55 млн биометрических слепков россиян
  • РИА Новости

«В этом году мы полноценно запустили работу единой биометрической системы, теперь биометрия граждан может храниться только в ней. Сегодня в ней надёжно защищены более 55 млн биометрических слепков», — цитирует его ТАСС.

По его словам, более чем в 80 банках предоставляют услугу удалённого обслуживания по биометрии.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко рассказал о преимуществах использования биометрии.

МТС стала первым мобильным оператором в России с государственной аккредитацией для работы с биометрическими данными.

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