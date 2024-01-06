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Вице-премьер России Григоренко рассказал о преимуществах использования биометрии

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Вице-премьер, руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко рассказал RT о преимуществах использования биометрии для доступа к сервисам.
Вице-премьер России Григоренко рассказал о преимуществах использования биометрии
  • РИА Новости

«Огромное преимущество биометрии... заключается в том, что фактически в режиме реального времени можно идентифицировать человека и его доступ или его права к доступу к тем или иным сервисам», — сказал он.

В качестве основных сервисов, где применяется или будет применяться биометрия, он назвал бесконтактную оплату, получение электронной подписи, открытие счёта в банке.

Ранее генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий рассказал в интервью газете «Известия», что в 2024 году запуск прохода по биометрии планируется в метро Казани, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Самары.

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